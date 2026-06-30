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Mkhitaryan, “The Last Dance”: ancora un anno, poi l’addio. Per l’Inter è ancora fondamentale

Mkhitaryan, “The Last Dance”: ancora un anno, poi l’addio. Per l’Inter è ancora fondamentale - immagine 1
Dopo averci riflettuto su, Henrikh Mkhitaryan ha deciso di andare avanti ancora per una stagione, prima di chiudere in bellezza con il calcio
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo averci riflettuto su, Henrikh Mkhitaryan ha deciso di andare avanti ancora per una stagione, prima di chiudere in bellezza con il calcio giocato l'estate prossima. Tuttosport sottolinea l'importanza del centrocampista armeno all'interno della squadra di Cristian Chivu, sia in campo che nello spogliatoio:

Mkhitaryan, “The Last Dance”: ancora un anno, poi l’addio. Per l’Inter è ancora fondamentale- immagine 2
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"The last dance per Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, dopo aver firmato il rinnovo annuale con l’Inter, per un ingaggio che passerà da 4.5 a 2.5 milioni (l’ufficialità del prolungamento arriverà presumibilmente tra oggi e domani), si appresta a vivere l’ultima stagione, almeno a livello teorico, da calciatore professionista in carriera (...). D’altronde l’esperto atleta, che il prossimo 21 gennaio compirà 38 anni, resta un evergreen più che prezioso nella rosa dei campioni d’Italia, sia per il suo potenziale apporto in campo, che per l’importanza nello spogliatoio, senza dimenticare il suo ruolo da chioccia e da esempio di professionalità da cui prendere spunto, che in modo diretto o indiretto può influenzare sui compagni di squadra (...)".

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"Nel computo totale della stagione Mkhitaryan ha collezionato 30 gettoni e 4 reti in Serie A, con 4 presenze in Champions League e altrettante in Coppa Italia, oltre ai 71’ contro il Bologna in Supercoppa Italiana. Insomma, nonostante sulla carta possa anche essere il settimo centrocampista, tutto porta a credere che l’esperto giocatore possa davvero tornare utile alla causa nerazzurra".

(Fonte: Tuttosport)

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