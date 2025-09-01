L'analisi degli episodi dubbi commentati da La Gazzetta dello Sport della sfida di ieri sera a San Siro tra Inter e Udinese:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Moviola GdS: “Dumfries salta col braccio largo: rigore netto. E ci stava anche quello su Buksa”
news
Moviola GdS: “Dumfries salta col braccio largo: rigore netto. E ci stava anche quello su Buksa”
L'analisi degli episodi dubbi commentati da La Gazzetta dello Sport della sfida di ieri sera a San Siro tra Inter e Udinese
"Regolare il gol dell’Inter: Dumfries parte in posizione regolare sull’assist di Thuram: Kristensen lo tiene in gioco. Al 25’ colpo di testa di Bertola, Dumfries salta con il braccio largo: rigore netto che Marchetti concede dopo essere stato richiamato al monitor. Al 55’ annullato un gol a Dimarco per precedente fuorigioco di Thuram che gli aveva servito l’assist. Nel finale c’è una trattenuta evidente di Pio Esposito a Buksa in area nerazzurra: ci stava il rigore".
© RIPRODUZIONE RISERVATA