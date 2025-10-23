Dopo la batosta in Champions League contro il PSV Eindhoven, il Napoli cerca il riscatto in campionato contro l'Inter . Antonio Conte, come scrive il Corriere dello Sport, spera di recuperare Rasmus Hojlund: "E ora, dicevamo, l'Inter. Sabato alle 18 al Maradona, già sold out da un po' ma a questo punto anche pieno di interrogativi. La risposta alla prima domanda utile, però, l'ha già data Conte a Eindhoven, dopo la partita con il Psv: non ci saranno rivoluzioni tattiche".

"E allora, tutto sul rientro di Hojlund: è questo l'obiettivo più concreto all'orizzonte. Mentre quello di Rrahmani è ancora in dubbio e sospeso tra il big match di sabato e la successiva in agenda martedì a Lecce. Per il resto, nuove riflessioni sul portiere. E nella fattispecie, sul rilancio di Meret dal primo minuto al posto di Milinkovic-Savic".