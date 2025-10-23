FC Inter 1908
Napoli, Conte spera di recuperare Hojlund: c’è fiducia. Più difficile Rrahmani

Corsa contro il tempo per l'attaccante danese, che vuole esserci contro l'Inter: il punto sull'infermeria partenopea
Fabio Alampi Redattore 

Dopo la batosta in Champions League contro il PSV Eindhoven, il Napoli cerca il riscatto in campionato contro l'Inter. Antonio Conte, come scrive il Corriere dello Sport, spera di recuperare Rasmus Hojlund: "E ora, dicevamo, l'Inter. Sabato alle 18 al Maradona, già sold out da un po' ma a questo punto anche pieno di interrogativi. La risposta alla prima domanda utile, però, l'ha già data Conte a Eindhoven, dopo la partita con il Psv: non ci saranno rivoluzioni tattiche".

"E allora, tutto sul rientro di Hojlund: è questo l'obiettivo più concreto all'orizzonte. Mentre quello di Rrahmani è ancora in dubbio e sospeso tra il big match di sabato e la successiva in agenda martedì a Lecce. Per il resto, nuove riflessioni sul portiere. E nella fattispecie, sul rilancio di Meret dal primo minuto al posto di Milinkovic-Savic".

"Hojlund insegue l'obiettivo Inter con più fiducia, la missione recupero è più realistica ma ovviamente bisognerà testarne condizioni e progressi onde evitare ogni tipo di rischio possibile. Il discorso dei rischi vale anche per Rrahmani: se la sua convocazione sarà ritenuta a prova di spiacevoli conseguenze fisiche, allora rientrerà quantomeno in panchina; altrimenti appuntamento a Lecce".

