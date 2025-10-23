Corsa contro il tempo per l'attaccante danese, che vuole esserci contro l'Inter: il punto sull'infermeria partenopea
Dopo la batosta in Champions League contro il PSV Eindhoven, il Napoli cerca il riscatto in campionato contro l'Inter. Antonio Conte, come scrive il Corriere dello Sport, spera di recuperare Rasmus Hojlund: "E ora, dicevamo, l'Inter. Sabato alle 18 al Maradona, già sold out da un po' ma a questo punto anche pieno di interrogativi. La risposta alla prima domanda utile, però, l'ha già data Conte a Eindhoven, dopo la partita con il Psv: non ci saranno rivoluzioni tattiche".
"E allora, tutto sul rientro di Hojlund: è questo l'obiettivo più concreto all'orizzonte. Mentre quello di Rrahmani è ancora in dubbio e sospeso tra il big match di sabato e la successiva in agenda martedì a Lecce. Per il resto, nuove riflessioni sul portiere. E nella fattispecie, sul rilancio di Meret dal primo minuto al posto di Milinkovic-Savic".