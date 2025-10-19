Il quotidiano racconta la vittoria nerazzurra all'Olimpico e di come la squadra di Chivu dia la sensazione di migliorare di partita in partita

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 15:42)

Inter capolista per una notte con Napoli e Roma dopo la vittoria all'Olimpico e in attesa della gara del Milan. Il quotidiano Il Giornale racconta la sesta vittoria consecutiva dell'Intertra campionato e Champions, la più importante quella di ieri perché la più difficile. "L'Inter mostra due facce - si legge sul quotidiano - prima domina e poi lotta, alla fine vince con merito. La Roma paga i suoi errori, anche di Gasperini, che pero non la fanno più piccola. Gasp cambia panchina, ma non migliora le statistiche: da 16 partite nonvince contro la squadra nerazzurra".

Primo tempo dominato dalla squadra nerazzurra "E considerando il differente rango dell'avversario è un gran titolo di merito per Chivu. Nel secondo tempo, pero, entra in campo anche la Roma che cambia modo di attaccare. Dybala si accede e quando in campo entra anche Dovbyk la pressione giallorossa aumenta di intensità mentre Chivu rinuncia ad una punta. Non un fortino, ma quasi, con Pio centroboa a lottare anche contro 3 avversari per volta", si legge sulle mosse dei due allenatori.

A fare la differenza il gol di Bonny che segna dopo sei minuti. "Da quel gol al riposo l'Inter somma solo rimpianti se si pensa che con un po' di lucidità in più e anche un Lautaro migliore altre occasioni potevano essere gol". I primi 45 minuti sono i migliori visti in campionato finora con un'Inter "che mostra di crescere da una gara all'altra".

"Intensa, aggressiva, continua, efficace. In una parola, bella. Molto. Magari non bello esteticamente ma solido e proprio per questo persino più importante, il secondo tempo nerazzurro di difesa e sacrificio vale l'esame superato a voti più, anche oltre quanto sembrerebbero dire il risultato finale e le parate importanti di Sommer", conclude il quotidiano.

(Fonte: Il Giornale)