Il big-match è in programma il 2 marzo ma Napoli e Inter puntano ad arrivarci in testa. "Da qui al 2 marzo, tre giornate più il recupero dell’Inter a Firenze. Arrivare allo “spareggio” con un vantaggio in classifica sarebbe importante per avere almeno due risultati su tre a favore. Difficile che il campionato si chiuda quel giorno, con undici turni disponibili, ma la situazione sarà forse più fluida. Il Napoli ha 54 punti e l’Inter 51, ma il calendario è stato asimmetrico: Fiorentina-Inter sospesa per il malore a Bove ha dato l’illusione che Conte fosse davanti in classifica.