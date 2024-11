"Lobo ci prova. Ci sta provando. E dopo 22 giorni il programma procede secondo i piani, in linea con i tempi e con il tipo di lesione rimediata la sera del 14 ottobre in Azerbaigian. Un dolore, una smorfia, la sostituzione all’84’ e la sensazione di un infortunio non esattamente banale. Come ha detto Antonio Conte in occasione della chiacchierata di venerdì, in vista della sfida con l’Atalanta: «È quasi pronto. Non era un problemino. Dovrebbe farcela per la prossima».