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L'indagine sulle pressioni dell'Inter nei confronti di Gianluca Rocchi (designatore degli arbitri al tempo dei fatti) va verso l'archiviazione per mancanza di elementi volti a certificare l'effettiva irregolarità dei campionati: è questa la conclusione alla quale è arrivata la procura di Milano.

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Così scrive La Stampa: "Le pressioni del mondo Inter sull'allora designatore di Serie A, Gianluca Rocchi, sugli arbitri da mandare a dirigere o no le partite della squadra nerazzurra ci sono state, ma non sarebbero state tali da alterare il corretto svolgimento dei campionati 2024/2025 e 2025/2026. È la conclusione a cui è arrivata la procura di Milano, diretta da Marcello Viola, che ritiene di non aver abbastanza elementi per sostenere un processo per frode sportiva. La diretta conseguenza di questa scelta è la richiesta di archiviazione all'ufficio gip della posizione di Rocchi, unico indagato nel filone sulle presunte designazioni pilotate, e l'immediata archiviazione della Fc Internazionale, iscritta per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, fatta già dai pm".