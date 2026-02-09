"In campionato, la matematica dell’Inter comincia a fare impressione. Il più 8 sul Milan secondo – frutto del 5-0 di ieri a casa Sassuolo - è la punta dell’iceberg, neppure veritiera, perché il Diavolo può aggrapparsi alla partita in meno, da recuperare il 18 febbraio contro il Como, per sentirsi virtualmente a meno cinque. Numero più nascosti definiscono meglio la dominanza dell’Inter in Serie A. Per esempio, a Reggio Emilia è arrivata la quinta vittoria di fila, tutte contro avversari di medio-piccolo calibro (Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese e Sassuolo) perché questo è il giacimento da cui la squadra di Cristian Chivu ha estratto la maggioranza dei suoi 58 punti. Un altro dato colpisce, quello sui 13 gol segnati da calcio d’angolo, 12 dei quali di testa. In Emilia, lo schema ha funzionato per due volte: Dimarco dalla bandierina ha imboccato prima Bisseck e poi Akanji. E ieri Dimarco di assist ne ha forniti tre, oltre ai due su corner c’è stato il cross basso per Thuram. L’esterno sinistro è salito a 13 assist in campionato, tantissimi. Lautaro Martinez, con il gol al Mapei Stadium, ha raggiunto Roberto Boninsegna a quota 171 reti, al terzo posto della classifica cannonieri interista di ogni tempo e competizione. Un’orgia di cifre che stordiscono. Resta da abbattere l’ultima paratia, il tabu della vittoria contro una delle prime cinque. Il successo d’autunno all’Olimpico contro la Roma non basta più", spiega La Gazzetta dello Sport.