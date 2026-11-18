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10 gol in Nazionale a soli 21 anni, un ruolo di primo piano anche all'Inter e un futuro che appare già scritto: Pio Esposito è ormai da tempo una delle più grandi speranze del calcio italiano. Speranze che stanno diventando certezze. Una storia partita da Castellammare di Stabia e che ha vissuto una parentesi importante e fondamentale a Brescia, dove Pio iniziò a mostrare il suo talento sulla scia dei fratelli Salvatore e Sebastiano.

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Repubblica racconta gli inizi, dal campo di un piccoloo oratorio: "Una volta arrivati a Brescia, i due fratelli Esposito più grandi furonotesserati nelle giovanili. Per Pio, la questione era più complicata. «A sette anni non poteva partecipare ai tornei Figc. E come lui nemmeno Cher Ndour, che aveva un anno in più. Ma erano troppo forti, dovevamo farli giocare. Ci venne l'idea del torneo degli oratori del campionato Anspi», ricorda Roberto Beccalossi, solo omonimo di Evaristo, un altro degli scout che lavorò al trasferimento degli Esposito a Brescia. Si decise infatti di creare una squadra di bambini e iscriverla a un torneo parrocchiale, per una stagione soltanto. [...] «Capitava che giocassero contro ragazzi di due anni più grandi, eppure vincevano tanto a poco. Pio segnava una valanga di gol», dice Beccalossi.

Instagram @espositosebastiano

Pio era una mascotte al centro sportivo San Filippo, in città, dove si allenavano le giovanili del Brescia. «Finiti gli allenamenti, non lo mandavi più a casa. Fino a quando papà Agostino non lo veniva a prendere, correva dietro al pallone», ricorda Beccalossi. Proprio su quei campi Pio è cresciuto come calciatore, nelle strutture della Voluntas, società dilettantistica e storico serbatoio di talenti del Brescia. Negli anni hanno vestito quella maglia Corini e i gemelli Filippini, Baronio, Diana e Bonazzoli. Nel 1988 Andrea Pirlo è arrivato dal Flero, e si sono formati qui anche Bonera, Agliardi e Acerbi. Fondatore e anima della Voluntas è stato per 37 anni il mitico Roberto Clerici, scomparso nel 2018, quando Pio giocava ormai da anni nelle giovanili dell'Inter. Lì ha incontrato Cristian Chivu".