GdS, pagelle Roma-Inter: Lautaro nervoso, un altro big rimandato. Bonny, scelta pia

GdS, pagelle Roma-Inter: Lautaro nervoso, un altro big rimandato. Bonny, scelta pia - immagine 1
Le pagelle de La Gazzetta dello Sport in merito a Roma-Inter: benissimo Bonny e Bastoni, deludono due big
Matteo Pifferi Redattore 

Grazie prestazione dell'Inter che vince la sesta partita di fila tra campionato e Champions espugnando l'Olimpico contro la Roma.

Migliore in campo, secondo La Gazzetta dello Sport, è ovviamente l'autore del gol-vittoria, Bonny che prende 7 in pagella, stesso voto di Bastoni: "Si aggrappa a Soulé inseguendolo in tutte le zolle. In pratica gli sottrae ossigeno. Difende in avanti, sempre di più, aggressivo, come gli chiede il suo allenatore", il giudizio sul difensore.

GdS, pagelle Roma-Inter: Lautaro nervoso, un altro big rimandato. Bonny, scelta pia- immagine 2
Getty Images

"Scelta pia. E benedetta alla prima volata, lenta quanto efficace: il pallone corre sul filo del fuorigioco e disorienta Svilar. Due di fila da titolare, due gol", quello invece sul francese ex Parma. Voti alti (6,5) anche per Sommer, Akanji, Barella e Pio Esposito mentre il resto dei titolari sono da 6 ad eccezione di due big.

GdS, pagelle Roma-Inter: Lautaro nervoso, un altro big rimandato. Bonny, scelta pia- immagine 3
Getty Images

Calhanoglu è rimandato (voto 5,5) ma il peggiore è Lautaro, voto 5: "Ammonito dopo 4 minuti, si innervosisce: Chivu lo calma nell’intervallo senza ottenere granché da un campione stremato dal lungo viaggio. A quel punto lo toglie". Anche Sucic, subentrato nel secondo tempo, non convince appieno (voto 5,5).

PAGELLE ROMA-INTER GAZZETTA

Sommer 6,5

Akanji 6,5

Acerbi 6

Bastoni 7

Dumfries 6

Barella 6,5

Calhanoglu 5,5

Mkhitaryan 6

Dimarco 6

Bonny 7

Lautaro 5

Pio Esposito 6,5

Frattesi 6

Sucic 5,5

Zielinski e Carlos Augusto sv

