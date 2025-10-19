Grazie prestazione dell'Inter che vince la sesta partita di fila tra campionato e Champions espugnando l'Olimpico contro la Roma.
news
GdS, pagelle Roma-Inter: Lautaro nervoso, un altro big rimandato. Bonny, scelta pia
Migliore in campo, secondo La Gazzetta dello Sport, è ovviamente l'autore del gol-vittoria, Bonny che prende 7 in pagella, stesso voto di Bastoni: "Si aggrappa a Soulé inseguendolo in tutte le zolle. In pratica gli sottrae ossigeno. Difende in avanti, sempre di più, aggressivo, come gli chiede il suo allenatore", il giudizio sul difensore.
"Scelta pia. E benedetta alla prima volata, lenta quanto efficace: il pallone corre sul filo del fuorigioco e disorienta Svilar. Due di fila da titolare, due gol", quello invece sul francese ex Parma. Voti alti (6,5) anche per Sommer, Akanji, Barella e Pio Esposito mentre il resto dei titolari sono da 6 ad eccezione di due big.
Calhanoglu è rimandato (voto 5,5) ma il peggiore è Lautaro, voto 5: "Ammonito dopo 4 minuti, si innervosisce: Chivu lo calma nell’intervallo senza ottenere granché da un campione stremato dal lungo viaggio. A quel punto lo toglie". Anche Sucic, subentrato nel secondo tempo, non convince appieno (voto 5,5).
PAGELLE ROMA-INTER GAZZETTA
Sommer 6,5
Akanji 6,5
Acerbi 6
Bastoni 7
Dumfries 6
Barella 6,5
Calhanoglu 5,5
Mkhitaryan 6
Dimarco 6
Bonny 7
Lautaro 5
Pio Esposito 6,5
Frattesi 6
Sucic 5,5
Zielinski e Carlos Augusto sv
© RIPRODUZIONE RISERVATA