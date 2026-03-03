Libero – Como-Inter, Fabregas e Chivu due imperfetti stagisti in cattedra

Il quotidiano parla della sfida di Coppa Italia di questa sera partendo dal confronto in panchina

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 14:46)

Questa sera in Coppa Italia si confrontano, nella semifinale di andata della Coppa Italia,Cesc Fabregas e Cristian Chivu. Liberoparla della gara 'degli stagisti in cattedra' riferendosi ai due allenatori. "Il Chivu dei 67 punti in 27 partite come solo Mancini e Inzaghi prima di lui fa il paio con il Como che esattamente due anni fa era, a 11 giornate dalla fine, quarto in serie B, mentre oggi lotta per il quarto posto in A e si gioca questa semifinale di Coppа Italia oltre la quale non è mai andato".

"I detrattori liquidano tutto indicando i soldi spesi dai lariani e la rosa strutturata dell'Inter, ma sono gli stessi che non conoscevano mezzo acquisto del Como e che descrivevano lo spogliatoio nerazzurro come una polveriera senza speranza. In mano ad altri allenatori, chissà come sarebbe andata".

"Di sicuro c'è un lavoro enorme di Fabregas nell'ascesa del Como e di Chivu nella rinascita del club nerazzurro. Ricordiamocelo, già che ci siamo, che entrambi sono prodotti "italiani" della panchina: il 38enne Cesc ingaggiato giocatore e aspettato come tecnico dai lariani, il 45enne Cristian cresciuto lungo tutto il settore giovanile nerazzurro. Due imperfetti stagisti che, una volta sotto i riflettori si sono dimostrati capaci e ricordano che, forse, ogni tanto, l'Italia non è un paese per vecchi", aggiunge il giornale.

