Libero – Como-Inter, Fabregas e Chivu due imperfetti stagisti in cattedra

Il quotidiano parla della sfida di Coppa Italia di questa sera partendo dal confronto in panchina
Eva A. Provenzano
Questa sera in Coppa Italia si confrontano, nella semifinale di andata della Coppa Italia,Cesc Fabregas e Cristian Chivu. Liberoparla della gara 'degli stagisti in cattedra' riferendosi ai due allenatori. "Il Chivu dei 67 punti in 27 partite come solo Mancini e Inzaghi prima di lui fa il paio con il Como che esattamente due anni fa era, a 11 giornate dalla fine, quarto in serie B, mentre oggi lotta per il quarto posto in A e si gioca questa semifinale di Coppа Italia oltre la quale non è mai andato".

"I detrattori liquidano tutto indicando i soldi spesi dai lariani e la rosa strutturata dell'Inter, ma sono gli stessi che non conoscevano mezzo acquisto del Como e che descrivevano lo spogliatoio nerazzurro come una polveriera senza speranza. In mano ad altri allenatori, chissà come sarebbe andata".

"Di sicuro c'è un lavoro enorme di Fabregas nell'ascesa del Como e di Chivu nella rinascita del club nerazzurro. Ricordiamocelo, già che ci siamo, che entrambi sono prodotti "italiani" della panchina: il 38enne Cesc ingaggiato giocatore e aspettato come tecnico dai lariani, il 45enne Cristian cresciuto lungo tutto il settore giovanile nerazzurro. Due imperfetti stagisti che, una volta sotto i riflettori si sono dimostrati capaci e ricordano che, forse, ogni tanto, l'Italia non è un paese per vecchi", aggiunge il giornale.

(Fonte: Libero)

