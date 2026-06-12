Avranno anche smesso diversi anni fa, ma immaginarli e rivederli di nuovo in campo fa sempre un certo effetto. Ci sono eroi intramontabili per i tifosi dell'Inter: diversi di questi saranno in campo domani per affrontare le vecchie glorie del Real Madrid. Torna sull'argomento l'edizione odierna di TuttoSport:

"Toldo in porta. Maicon sulla fascia. Cambiasso a dirigere il gioco in mezzo al campo. Zanetti capitano. Bergomi allenatore. E il presidente Marotta al seguito della squadra. Questa mattina i 26 calciatori dell’Inter Legends viaggeranno verso Madrid, dove domani affronteranno nell’impianto del rinnovato Santiago Bernabeu, lì dove conquistarono la Champions del Triplete, il Real Madrid Leyendas, con i blancos che schiereranno, tra gli altri, Salgado, Pepe, Makelele, Amavisca e Karembeu.

Quest’oggi una buona parte dei convocati nerazzurri incontreranno l’Inter Club Madrid, per un’occasione quindi irripetibile per tutti i tifosi presenti. Il fischio di inizio sarà alle 12. La gara verrà trasmessa in diretta su Inter Tv. Non sarà la prima volta che le due squadre di ex calciatori si affronteranno nel Corazón Classic Match. Nel 2014 era andata in scena una prima sfida – con formazioni molto diverse da quelle di domani -, per un 2-2 finale. Dopo l’1-0 di Zidane, l’1-1 di Zanetti e il 2-1 Ivan Pérez il definitivo pareggio di Choutos. L’Inter fu la prima squadra a non perdere contro le leggende delle Merengues: entrambe le squadre vennero proclamate vincitrici".