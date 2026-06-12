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Thuram, dopo i trofei con l’Inter il Mondiale. Marcus vuole imporsi con la Francia: un obiettivo
Martedì l'esordio di Marcus Thuram e la Francia nel Mondiale. L'attaccante dell'Inter vuole diventare un giocatore importante anche con la Nazionale e spera di poter lasciare il segno in questo torneo.
"I suoi numeri con la nazionale non sono entusiasmanti visto che è fermo a tre gol segnati in trentaquattro presenze e dal novembre 2023 ha esultato una sola volta, nell’amichevole di fine marzo contro la Colombia. Eppure per gli equilibri tattici Thuram è importante. Lo ha fatto vedere nell’amichevole di lunedì contro l’Irlanda del Nord quando, partendo da sinistra, ha creato non pochi problemi agli avversari. Deve adattarsi al ruolo che ricopriva prima di arrivare all’Inter, quello di attaccante esterno, ma era preparato perché sa che il centravanti è capitan Mbappé. Nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1 di Deschamps non c’è spazio per la seconda punta, per fare quello che fa nell’Inter con Lautaro, e allora Marcus si sacrifica e... sorride. Perché ha una missione: vendicare la sconfitta contro l’Argentina della finale del Mondiale 2022 e permettere alla famiglia Thuram di essere la prima nella quale padre e figlio hanno vinto da giocatori il trofeo di campioni del mondo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Lui aspetta di sfruttare la sua opportunità, quando l’avrà. Ha conquistato quattro trofei con l’Inter, ma gli manca una grande vittoria a livello internazionale. Ha perso, come detto, la finale del Mondiale 2022 e poi in nerazzurro ha patito la grande delusione della finale di Champions dello scorso anno contro il Psg. In questa calda estate americana spera di festeggiare con gli occhiali indossati per le feste tricolori con l’Inter, gli stessi che portava nei giorni dei grandi trionfi Kobe Bryant. La storia lo attende e, dopo aver fallito il primo assalto quattro anni fa, stavolta l’attaccante nato a Parma non vuole sbagliare".
"Il cammino da fare è tanto, ma l’obiettivo è arrivare alla finale. Se di fronte ci sarà, come il 18 dicembre 2022, Lautaro Martinez, i due componenti della Thula saranno avversari per una notte. Poi torneranno a essere “fratelli” a Milano, ma, spera Marcus, entrambi con un trofeo di campioni del mondo in bacheca", chiude Gazzetta.
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