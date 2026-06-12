"I suoi numeri con la nazionale non sono entusiasmanti visto che è fermo a tre gol segnati in trentaquattro presenze e dal novembre 2023 ha esultato una sola volta, nell’amichevole di fine marzo contro la Colombia. Eppure per gli equilibri tattici Thuram è importante. Lo ha fatto vedere nell’amichevole di lunedì contro l’Irlanda del Nord quando, partendo da sinistra, ha creato non pochi problemi agli avversari. Deve adattarsi al ruolo che ricopriva prima di arrivare all’Inter, quello di attaccante esterno, ma era preparato perché sa che il centravanti è capitan Mbappé. Nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1 di Deschamps non c’è spazio per la seconda punta, per fare quello che fa nell’Inter con Lautaro, e allora Marcus si sacrifica e... sorride. Perché ha una missione: vendicare la sconfitta contro l’Argentina della finale del Mondiale 2022 e permettere alla famiglia Thuram di essere la prima nella quale padre e figlio hanno vinto da giocatori il trofeo di campioni del mondo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.