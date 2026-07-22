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Dopo le esperienze all'estero con Lucerna e Club Brugge, Aleksandar Stankovic ha fortemente voluto tornare all'Inter per rimanere e giocarsi le sue carte, e questi primi giorni di ritiro in Germania hanno dato ottime indicazioni. In casa nerazzurra tutti sono rimasti favorevolmente colpiti dall'impatto del centrocampista serbo, come scrive il Corriere dello Sport: "Nel dna del serbo c'è un talento enorme, coltivato negli anni della cantera nerazzurra, germogliato attraverso le esperienze all'estero con Lucerna e Bruges e pronto a esplodere definitivamente con il suo rientro alla base, voluto fortemente da lui stesso e dal club".

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"L'impatto nella prima squadra dell'Inter è stato piuttosto convincente secondo il tecnico e anche per i compagni che lo hanno riabbracciato e che lo coccolano dentro e fuori dal campo. In particolare, ciò che ha sorpreso più di altri aspetti è una pulizia nel tocco di gran lunga superiore alla media. Stankovic muove la palla nello stretto e nel lungo in una maniera ritenuta addirittura già oggi migliore di suo padre. [...] Nei primi giorni di ritiro è stato provato da vertice basso nel centrocampo a tre, dove durante la stagione potrà far rifiatare all'occorrenza Calhanoglu e Zielinski. Ma il suo contributo non si esaurisce in quella zona di campo. Potrà infatti anche agire da interno perché ha dimostrato di avere nelle corde anche la capacità di accompagnare e rifinire l'azione".

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"A tutti gli effetti è un'alternativa valida su cui fare affidamento. Le sirene di mercato non sono mai sfociate in una trattativa concreta, nonostante l'interesse di alcuni club di Premier League, perché il ragazzo ha chiarito dal primo giorno la sua intenzione di continuare a vestire la maglia dei Campioni d'Italia. Avverte uno spiccato senso d'appartenenza nei confronti dei colori nerazzurri, a cui molto difficilmente rinuncerà: anche per questo all'Inter sono tutti contenti del suo ritorno".