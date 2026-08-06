Oggi in edicola Repubblica parla del pareggio tra Milan e Inter ieri a Perth, sottolineando la crescita dei nerazzurri nella ripresa

Marco Macca
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VIDEO / Milan-Inter, prima dell'inizio a Perth omaggio da brividi a Baresi: le immagini

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Oggi in edicola Repubblica parla del pareggio tra Milan e Inter ieri a Perth, sottolineando la crescita dei nerazzurri nella ripresa.

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Scrive il quotidiano:

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"All’interno di un timido pareggio (1-1) meglio il Diavolo nella prima mezz’ora (palo di Musah), poi è emersa la marea interista: nella ripresa la zampata di Dimarco su assist di Barella, nel finale il rigore conquistato e trasformato da Nkunku".

(Fonte: La Repubblica)

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