Nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Lele Adani ha parlato delle amnesie difensive dell'Inter. Ma prima l'ex difensore ha detto la sua sul comportamento di parte della curva della Juve che durante il minuto di silenzio dedicato a Sandro Mazzola, ha voltato le spalle. "Non li chiamerei tifosi, tanti tifosi della Juve invece comprendono, capiscono e hanno la sensibilità di stare vicino a tutti coloro che amano il calcio e che grazie a Mazzola lo amano ancora di più. Quelli non sono tifosi che non onorano né il calcio e né la vita".

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Sulle amnesie dell'Inter: "Cosa ha detto Chivu nell'intervallo? Che anche se tu sei la squadra in Serie A che è quella nettamente più in controllo nelle situazioni, se non lo dimostri, vai sotto con tutti. Abbiamo parlato di Roma e Bernabeu, ma l'Inter era sotto anche con l'Udinese, non ci sta nel calcio. Noi diciamo che l'Inter è la più forte, ci credono anche loro che sono artefici di questa forza, si sentono in controllo ma arrivano le sberle. Il capogruppo cerca di evitare queste sberle. L'obiettivo è darle prima di subirle, il controllo dell'Inter sul campionato è palese".

(Domenica Sportiva)