Cristian Chivu fa mea culpa. Il tecnico dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Bologna, in programma oggi alle 18, analizzando quanto accaduto contro il Bruges in Champions League.

Le responsabilità

Il quotidiano La Repubblica scrive:

“Se l'Inter prende troppi gol, è colpa sua. Cristian Chivu si assume tutte le responsabilità, senza le eccezioni e i giri di parole con cui spesso gli allenatori lasciano intendere che la colpa, in fondo, sia in realtà dei giocatori e di chi li ha comprati”.

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Poi aggiunge:

“Chivu riconosce che 14 gol subiti in otto partite, di cui sei in due sole gare europee, sono troppi”.

Inter senza il leader Lautaro

“Alla vigilia della trasferta di oggi contro il Bologna di Palladino, l'allenatore dell'Inter si è caricato tutto il peso sulle spalle, anche perché sa di non poter contare su quelle, larghissime, del capitano Lautaro Martinez. Il risentimento ai flessori della coscia sinistra, rimediato in Champions, lo terrà fuori fino alla ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali, il 22 novembre a Bergamo contro l'Atalanta. Un problema per i gol — ne ha già segnati sei fra campionato ed Europa — ma soprattutto per la leadership, di cui i nerazzurri hanno bisogno”.

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Le scelte in attacco

“Meglio pensare al campionato”

“Il candidato ideale per affiancare Thuram oggi sembra Pio Esposito. Nelle rotazioni difensive non potrà entrare Pavard, fermato da un risentimento agli adduttori ancora da valutare”La Repubblica sostiene una tesi ben chiara e precisa:

“Avendo perso le prime due partite di Champions, i nerazzurri dovrebbero ottenere cinque vittorie e un pareggio nelle prossime sei gare della fase campionato per raggiungere quota 16 punti, entrare fra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi. Una prospettiva tanto complicata da suggerire pragmatismo: meglio forse puntare sul campionato e in coppa fare quanto basta per piazzarsi entro il 24° posto.

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In quel caso potrebbero essere sufficienti 12 punti. Toccherebbe disputare gli spareggi a febbraio, è vero, ma senza rischiare di finire la stagione a mani vuote. In campionato l'Inter è in testa, ma nel prossimo mese dovrà affrontare, fra le altre, Milan e Como”.