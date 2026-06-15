"Il vantaggio sulle big. E non è un aspetto secondario — anzi è uno dei motivi per cui l’Inter si può ricollocare in poltronissima nel teatro della prossima Serie A — anche il fatto che, al contrario di Milan e Napoli, beneficerà di una continuità tecnica che le altre due non avranno. Il Diavolo sta ancora scegliendo la sua futura guida e cerca anche un ds; Aurelio De Laurentiis invece ha riempito la casella dell’allenatore col nome e col profilo di Max Allegri e si aspetta soltanto l’annuncio ufficiale. E la Juve? Riparte da e con Luciano Spalletti ma anche lì si è consumata una mini-rivoluzione con la separazione dall’ad Damien Comolli e il conseguente arrivo di Giovanni Carnevali dal Sassuolo, nello stesso ruolo del francese. Cambiamenti, se non veri e propri stravolgimenti, e nuovi inizi tutt’intorno; delle prime cinque dell’ultima Serie A solo Roma (che però ha preso un nuovo ds) e Como, come l’Inter, non hanno ribaltato il proprio assetto in panchina. E la continuità, si sa, è un valore aggiunto. Ogni modifica, un’incognita", si legge su La Gazzetta dello Sport.