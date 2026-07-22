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Nessun favoritismo, nessuna alterazione del regolare svolgimento del campionato, nessuna frode sportiva: l'inchiesta sugli arbitri che avrebbe visto il coinvolgimento dell'Inter si è chiusa con un nulla di fatto. Il Corriere dello Sport ripercorre i fatti: "Ipotesi, suggestioni, sentimenti forse generati da quei rapporti scivolosi (ma non illegali) con il potere. E comunque, mai prove, cioè quegli elementi decisivi che poi configurano i reati. Pulito e limpido Rocchi, innocente anche l'Inter. Così l'inchiesta arbitri, priva di fondamento, si è dissolta. La Procura della Repubblica nell’atto di archiviazione che riguarda il club nerazzurro a firma dei pm Ascione e Ielo (per Rocchi servirà il provvedimento del Gip, comunque atteso) ha parlato addirittura di «un vuoto probatorio». A buttare giù, pezzo dopo pezzo, il castello accusatorio sono stati gli stessi inquirenti che lo avevano eretto, spazzando via la prospettiva di una frode sportiva, pur generica e non specifica".

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"Non è stata riscontrata non soltanto perché manca il famoso schema analogo a quello della corruzione, ma pure perché l'operato del designatore è stato corretto e l'Inter ha sempre e solo agito tramite il suo rappresentante Giorgio Schenone, l'addetto agli arbitri, il quale non avrebbe mai interloquito direttamente con Rocchi se non in una circostanza a San Siro, quindi in presenza anche di altre persone. [...] La versione dell'ormai ex designatore - i rapporti li curava Pinzani, il dirigente Aia incaricato di fare proprio questo - è stata per larghi tratti confermata: Rocchi aveva detto di non aver mai ricevuto pressioni e che mai nessuno si era permesso di dargli delle indicazioni. Al telefono in tanti (forse troppi) commentavano le sue scelte, l'uomo che però ogni domenica indicava gli arbitri per le partite del campionato è sempre andato dritto per la propria strada. Elementi per affermare che abbia agevolato l'Inter, insomma, non ve ne sono".