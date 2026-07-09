FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Capuano: “Non sistema, ma gestione del gruppo. Rocchi nel suo interrogatorio ha spiegato…”

news

Capuano: “Non sistema, ma gestione del gruppo. Rocchi nel suo interrogatorio ha spiegato…”

Capuano: “Non sistema, ma gestione del gruppo. Rocchi nel suo interrogatorio ha spiegato…” - immagine 1
Focus del giornalista sull'articolo del Corriere dello Sport, che riporta le dichiarazioni di Rocchi
Redazione1908

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Sfogliando la rassegna stampa dei giornali sportivi torna l'inchiesta della Procura di Milano sulle presunte interferenze nelle designazioni degli arbitri. Ieri il Corriere della Sera aveva riportato un nuovo sviluppo, con una nuova partita finita nel mirino di chi sta investigando (Torino-Inter). Come condiviso da quasi tutti gli addetti ai lavori, non si evincono nuovi argomenti che potrebbero vedere coinvolta l'Inter (che infatti coinvolta NON è). Anche Giovanni Capuano ha riportato su X alcune informazioni relative all'inchiesta: CONTINUA A LEGGERE.

Leggi anche
TS – Arbitropoli, “designazioni concordate e l’Inter”. Rocchi risponde....
Repubblica – Arbitri, Rocchi intercettato prima di Torino-Inter: «Mariani? Devo vedere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA