Sfogliando la rassegna stampa dei giornali sportivi torna l'inchiesta della Procura di Milano sulle presunte interferenze nelle designazioni degli arbitri. Ieri il Corriere della Sera aveva riportato un nuovo sviluppo, con una nuova partita finita nel mirino di chi sta investigando (Torino-Inter). Come condiviso da quasi tutti gli addetti ai lavori, non si evincono nuovi argomenti che potrebbero vedere coinvolta l'Inter (che infatti coinvolta NON è). Anche Giovanni Capuano ha riportato su X alcune informazioni relative all'inchiesta: CONTINUA A LEGGERE.