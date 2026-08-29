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La rosa più forte pone Cristian Chivu di fronte a una nuova sfida. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, l'allenatore dell'Inter sarà chiamato ad amministrare gli uomini a disposizione con sapienza e intelligenza. Scrive il quotidiano:

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"Il lavoro di Chivu, dunque, sarà da un lato più semplice e dall’altro più complicato. Sarà difficile, infatti, sbagliare pesantemente una scelta. Ma sarà pure complicato mandare qualche big in panchina, e amministrare lo spogliatoio. Diciamo che, da questo punto di vista, il tecnico rumeno si è rivelato un abile gestore di uomini, entrando subito in sintonia con il gruppo, individuando le corde giuste da pizzicare nelle varie situazioni. Evidentemente, dovrà proseguire sulla stessa linea".

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"Con un concetto in particolare da far comprendere e digerire alla sua truppa: per fare il bis scudetto e per allungare il più possibile la campagna europea, occorre la disponibilità di tutti al sacrificio, all’accettare le scelte, senza la pretesa di giocare sempre. Peraltro, questa estate è stata positiva dal punto di vista degli infortuni. Si sono fermati soltanto Massolin e Asllani, di fatto due esuberi, entrambi per un guaio muscolare (più grave quello del francese). Per il resto, invece, infermeria vuota, con il solo Spence non ancora disponibile, ma unicamente per difetto di preparazione, non certo per problemi fisici".

(Fonte: Corriere dello Sport)