"La sconfitta dell’Inter a San Siro rientra certamente tra le sorprese. Chi l’avrebbe immaginato che i nerazzurri, dopo aver rifilato un netto 5-0 al Torino al debutto, incontrassero tanti problemi contro l’Udinese? Probabilmente nessuno. La realtà, invece, dice che una squadra ben organizzata e ben allenata come quella friulana va in casa dell’Inter e la mette sotto. C’è chi sostiene che troppi elogi, dopo la cinquina all’esordio, possano aver danneggiato la squadra di Chivu, ma io preferisco rimanere sul campo e analizzare le questioni tecniche e tattiche. L’Udinese ha saputo prendere le misure all’Inter dopo essere passata in svantaggio e, con molto coraggio e idee molto chiare, ha costruito la risalita fino al sorpasso decisivo.