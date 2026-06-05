Oggi, a margine del Festival della Serie A di Parma, la Lega svelerà le 38 giornate del campionato 2026/2027

Alessandro De Felice Redattore 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 13:46)

È il giorno del calendario di Serie A. Oggi, a margine del Festival della Serie A di Parma, la Lega svelerà le 38 giornate del campionato 2026/2027. A gestire il file sarà quello che il Corriere dello Sport ha definito “L’algoritmo della discordia”.

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Tra le novità ne troviamo una particolare: “Tra centinaia di vincoli non è stata prevista la sovrapposizione tra il derby di Roma e la finale degli Internazionali di Tennis, in programma il 16 maggio, la fattispecie che giusto qualche settimana fa ha mandato in tilt gli equilibri tra Serie A e Prefettura, trascinando il calendario nel caos e tenendo bloccate altre quattro partite in attesa di ricorsi, rimpalli e accordi.

Il quotidiano spiega:

“L’atto conclusivo dell’evento del Foro Italico cadrà nel weekend della 36ª di A, quindi non ci saranno esigenze di contemporaneità. Senza partite di Champions (per la Roma) in quella settimana, e con la finale di Coppa Italia in data successiva (19 maggio), gli organizzatori sono convinti che il problema, se per una malaugurata congiuntura astrale dovesse di nuovo verificarsi, potrebbe essere superato agevolmente ad esempio con un anticipo al sabato”.

Il Corriere dello Sport rivela, inoltre:

"Tutti i derby, in qualsiasi caso, non potranno capitare né alla prima né all’ultima giornata, ma neppure nel turno infrasettimanale che cade alla 9ª. L’altro, mercoledì 6 gennaio, sarà invece libero da condizionamenti. Nel periodo natalizio l’unica domenica libera sarà quella del 27 dicembre. A causa della riduzione delle finestre Fifa da 4 a 3 (accorpata la sosta autunnale) il campionato resterà fermo anche il 27 settembre e il 4 ottobre. Sarà ancora un torneo asimmetrico: le partite del girone di ritorno non seguiranno lo stesso ordine di quelle del girone d’andata, con l’aggiunta del paletto che due squadre, per ri-affrontarsi, dovranno attendere almeno 8 giornate. […] Inter, Napoli, Roma e Como, inoltre, non potranno affrontare Juve e Milan alla 4ª giornata, quella che anticipa il debutto in Europa League di bianconeri e rossoneri, e non sfideranno le due deluse dell’ultima Serie A neppure alla 7ª, alla 21ª, alla 25ª, alla 28ª, alla 31ª e alla 34ª (in queste sei non potranno giocare neppure contro l’Atalanta, la nostra in Conference), cioè le giornate comprese tra due turni di competizioni Uefa”.