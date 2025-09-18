"Un piede per svegliarsi nel modo giusto in Champions dopo l’incubo di Monaco, un altro per rimettersi a correre dopo le batoste con Udinese e Juventus, e l’Inter può sgranchirsi la schiena e tornare a guardare al futuro con ottimismo. Cristian Chivu si gode la scena e sorride soddisfatto. Sotto il caschetto non c’erano i cattivi pensieri che una partenza shock come quella dei nerazzurri in campionato avrebbe potuto generare, sotto il caschetto c’era la vera Inter, solida e cinica come ai vecchi tempi. E soprattutto vincente: se il nodo da sciogliere, per dirla con il tecnico, stava nel risultato e non nelle prestazioni, allora c’è da essere soddisfatti", scrive La Gazzetta dello Sport.

"In una notte, Barella e compagni hanno ritrovato tutto quello che era mancato nelle ultime due partite. La squadra è tornata a chiudere la porta — e Sommer ha legittimato la sua posizione di titolare con una sola, decisiva, parata su Godts sullo 0-0 —, gli equilibri del centrocampo sono tornati a funzionare come ai vecchi tempi e Thuram ha fatto il bomber. Di più, questa Inter è riuscita a bagnare l’esordio nella coppa dei grandi con un successo, che in casa nerazzurra negli ultimi anni era una rarità. I nerazzurri non vincevano la prima partita stagionale in Champions dal 2018-19 (2-1 al Tottenham a San Siro) e da allora avevano registrato 4 pareggi e 2 sconfitte. Se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, l’Inter di Chivu non ha perso lo smalto da big che nell’era Inzaghi l’ha portata a un passo dal sogno per due volte in tre anni. Coraggio, maturità, lettura dei momenti: a sentire il suo allenatore, questa Inter ha fatto discreti passi in più verso la sua idea di calcio, anche se Chivu preferisce lasciare gli applausi ai suoi giocatori", aggiunge Gazzetta.