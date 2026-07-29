John Stones è ad un passo dalla firma con l'Inter. Manca lo sbarco a Milano e le visite mediche e poi suggellerà il suo contratto con i nerazzurri. La Gazzetta dello Sport racconta il giocatore attraverso alcuni aneddoti e curiosità. Come quella scaturita dalla finale di Champions League del 2023 contro l'Inter. "Sul momentaneo 0-0, in un momento di tensione, i due battibeccarono a parole e l'inglese chiuse il "dissing" - come si dice in Inghilterra - invitando il nerazzurro a... lavarsi i denti: "You need to brush your teeth", si legge dal labiale. Una provocazione singolare", si legge.

Chissà cosa si diranno quando si incroceranno alla Pinetina. La vita di Stones è anche stata particolare dal punto di vista amoroso. Ha avuto un figlio dalla compagna che è stata al suo fianco per 20 anni, si erano conosciuti sui banchi di scuola. Poi la loro storia è finita. Nella sua vita è entrata un'altra donna, la sua attuale compagna e anche da lei ha avuto un figlio. Ha giocato nel City dal 2016 al 2026 ma da piccolo tifava United. Domani sbarcherà a Milano e poi si metterà a disposizione di Chivu.

L'Inter il primo agosto giocherà . Bonucci lo aveva definito uno dei migliori nel suo ruolo, un difensore che porta palla. Si era tatuato il volto dell'ex compagna quando lo avevano accusato di tradirla. Lo ha poi fatto eliminare. Sulla coscia spicca il ritratto "di Norman Rimmington, ex portiere del Barnsley (città e squadra da cui partì il percorso di Stones) diventato leggenda del club". La rosea lo definisce il simpaticone del gruppo. Chissà come ne uscirà quando vedrà Bastoni ad accoglierlo ai cancelli di Appiano.

(Fonte: gazzetta.it)