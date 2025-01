Vincere per la gloria, ma non solo: per le società portare a casa la coppa significa incassare una grossa cifra

Il giorno della finale di Supercoppa Italiana è arrivato: Inter e Milan si affrontano per la terza volta dopo i precedenti del 2011 (successo rossonero) e del 2023 (trionfo nerazzurro). Vincere non conterà solo per la gloria: portare a casa il trofeo significa incassare una cifra considerevole.