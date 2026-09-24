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Il giorno del debutto con la maglia dell'Inter per Ivan Provedel potrebbe essere imminente, magari già alla ripresa del campionato contro il Parma. L'ex portiere della Lazio gode della stima dell'ambiente nerazzurro, tanto che avrebbe già potuto esordire, come sostiene Tuttosport: "La partita con il Parma alla ripresa della Serie A potrebbe essere quella giusta per lanciare in campionato anche l'estremo difensore italiano.

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Chivu infatti fino a questo momento ha preferito dare sempre fiducia a Pepo Martinez, anche per quanto accaduto nel rendimento dello spagnolo. Il quale, chiamato dopo un biennio di gavetta a fare un passo avanti nel ruolo di primo portiere, ha commesso un errore clamoroso nella partita di Champions League contro il Real Madrid. Papera seguita da un'altra performance non proprio indimenticabile contro l'Udinese (vedere la rete di Ekkelenkamp del 2-0, per capirci). Ecco: probabilmente Chivu avrebbe chiamato in causa Provedel già a metà settembre contro i friulani. In quel momento, però, era troppo importante fare quadrato intorno a Martinez, per non fargli perdere fiducia".