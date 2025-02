Arrivato a Milano a parametro zero nell'estate del 2023, Marcus Thuram si è ritagliato fin da subito un ruolo da protagonista nell'Inter di Inzaghi, e la sua crescita è sotto gli occhi di tutti. Un rendimento ulteriormente migliorato in questa stagione, che non sta passando di certo inosservato nel resto d'Europa. In particolare, sul francese ci sarebbero gli occhi della Premier, come scrive Tuttosport: "Quella tra Inter e Fiorentina sarà anche una sfida nella sfida tra Marcus Thuram e Moise Kean con convitato di pietra Mateo Retegui che, dopo il poker al Verona, guarda gli inseguitori dall’altezza dei 20 gol segnati in campionato. Kean, che di gol ne ha segnati due nel recupero con l'Inter, è a quota 15, mentre Thuram è a 13. E stasera i radar di tutte le big europee saranno puntati su San Siro. Perchè i due sono senza dubbio due degli attaccanti più interessanti che la Serie A sta mostrando in questo campionato e questo fa di loro due pepite pure in ottica mercato".