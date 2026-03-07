Il centrocampista è uno dei pilastri della formazione di Chivu. Domani sarà sicuramente in campo nel derby contro il Milan

Andrea Della Sala Redattore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 10:02)

"La fotografia è un confronto che sbaraglia ogni discussione: nella sua prima stagione all’Inter, Piotr Zielinski ha giocato 971 minuti di Serie A; nella seconda, che si avvia verso l’ultimo quarto, è già arrivato a quota 1.355. A metà dell’estate scorsa era quasi un esubero, uno dei contratti plurimilionari (4 all’anno) da onorare con il broncio. Oggi, alla vigilia del derby di ritorno, è il centrocampista migliore a cui Cristian Chivu possa chiedere aiuto per cancellare i languori di rimonta del Milan. E’ uno degli strani meccanismi del calcio, che sotterrano e rinfocolano le percezioni su un atleta a seconda dei trend del momento. La stessa Inter, intesa come società, aveva molti dubbi su Zielinski nel 2025, tanto da investire su due giovani compagni di reparto, Sucic e Diouf, e da aver cercato insistentemente Manu Koné, che probabilmente avrebbe preso il suo posto nella formazione titolare", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Lui in verità ha cominciato nelle retrovie silenziose, sapendo che le sue doti prima o poi sarebbero emerse. Chivu lo ha notato negli allenamenti dopo il Mondiale per club, che Zielinski aveva dovuto saltare per infortunio, intuendo di ritrovarsi tra le mani un calciatore che aveva perso smalto e fiducia. E così per prima cosa gli ha chiesto di recuperare la migliore condizione atletica, senza dedicare attenzione alle voci di mercato che lo vedevano vicino al trasferimento in Arabia Saudita. Il resto sarebbe venuto di conseguenza. Così è stato: dopo un inizio lento, accorto, Zielinski si è scavato uno spazio nelle nicchie lasciate da Calhanoglu e Mkhitaryan e alla lunga è diventato uno dei fedelissimi dell’allenatore, sia come mezzala che come regista".

"Così lo spento centrocampista osservato nell’ultima stagione di Inzaghi, copia taroccata del campione d’Italia del periodo napoletano, è improvvisamente tornato in auge, rivalutando la scelta di Marotta e Ausilio di ingaggiarlo a parametro zero nell’inverno del 2024. Anche in Polonia sorridono ambiziosi: alcuni giornalisti che seguono la nazionale ci hanno raccontato di non averlo visto mai così in forma. Per una squadra che, come la nostra, deve ancora conquistare il pass mondiale attraverso i playoff di fine mese, aver ritrovato una delle stelle è una grande notizia. Naturalmente l’idea di poter migliorare le sue cifre nel derby, domani sera, lo stuzzica molto, a prescindere dal ruolo in cui verrà schierato: Chivu deve sciogliere il dubbio tra Calhanoglu e Mkhitaryan e in base alla decisione sul singolo pezzo disporrà la squadra sulla scacchiera. Zielinski. intanto, è la certezza", chiude il quotidiano.