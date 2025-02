L'attaccante francese ha riportato una contusione alla caviglia e ha dovuto lasciare il campo. In dubbio per la gara di domenica

"E adesso occhi ben aperti su quella caviglia sinistra, perché è vero che Marko Arnautovic ha fatto… il Thuram, decidendo una partita che più sul filo di così non si poteva, ma è altrettanto vero che dopo Marcus, a uscire per infortunio è stato lo stesso Arna. Ed è soprattutto vero che un’Inter con la ThuLa è tutta un’altra storia, specialmente perché i prossimi punti da rincorsa scudetto Inzaghi e i suoi dovranno andarseli a prendere in casa della Juve. E allora ecco servito il grande punto di domanda post Fiorentina: ora che la doppia sfida in quattro giorni coi viola ha logorato Thuram, tra gli acciacchi del Franchi e la botta di ieri a San Siro, quale Marcus avrà Inzaghi per il derby di Italia di domenica?", scrive La Gazzetta dello Sport.