Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Lo ha spiegato Javier Zanetti, affezionato al tema nella doppia veste di tifoso argentino e di vice presidente dell’Inter; lo confermano i test atletici effettuati allo Sporting Center di Kansas City. Lautaro è in forma strabiliante, diversamente dal Qatar dove era atterrato con il suono di dolori lancinanti alla caviglia e non aveva potuto vivere il torneo da protagonista. Curiosamente, nel 2022, Lautaro avrebbe dovuto giocare sempre, con Messi a destra e Di Maria a sinistra, ma dopo le prime due partite venne scalzato da Alvarez. Adesso invece le posizioni si sono ribaltate, sempre per colpa di quell’articolazione delicatissima chiamata tobillo, cioè la caviglia. Julian ha perso allenamenti preziosi, ha fatto parlare di sé solo per la rumorosa offerta da 150 milioni che l’Atletico ha rifiutato dal Madrid, e dovrà probabilmente lasciare spazio al rivale in attesa che il commissario tecnico trovi la formula per farli coesistere, come chiedono con una certa insistenza i media argentini. Possibile? Un tridente che comprenda anche Messi appare di difficile inquadramento, soprattutto se i centrocampisti saranno Mac Allister, De Paul ed Enzo Fernandez. Ma non si sa mai. Intanto Scaloni pensa di partire con il 4-4-2, il sistema utilizzato nelle due amichevoli vinte sul suolo americano contro Honduras e Islanda. Lautaro e Messi godrebbero così di una certa libertà di movimento e verrebbero esentati dai compiti di sacrificio difensivo".