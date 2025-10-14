Si è lavorato questo pomeriggio ad Appiano Gentile e in casaInter sono rientrati quattro Nazionali: Dumfries e de Vrij, Sucic e anche Bastoni che era squalificato quindi non avrebbe potuto giocare la gara tra Italia e Israele. Piano piano rientreranno tutti: Akanji è atteso domani e sono attesi poi anche Barella, Dimarco e Frattesi.
Sky – Inter, tornati 4 Nazionali. Thuram si allena a parte: accanto a Lautaro Bonny
Il francese sta recuperando dall'infortunio e probabilmente riuscirà a recuperare per la gara col Napoli. L'argentino atteso giovedì
Si prepara la sfida contro la Roma, la gara che darà vita ad un ciclo molto intenso per la squadra nerazzurra con tre trasferte, compresa quella contro l'Union SG di Champions League e poi il Napoli. Thuram lavora ancora a parte per riprendersi dall'infortunio che lo ha messo ko, molto probabilmente non ci sarà per la gara di Coppa e dovrebbe rientrare la settimana dopo per la gara contro la formazione di Conte.
Lautaro tornerà alla Pinetina per svolgere gli allenamenti tra giovedì e venerdì, favorito Bonny per fare coppia con lui. Esposito ha fatto bene in azzurro e cercherà di farsi trovare pronto. Sommer sembra favorito su Martinez. E anche Mkhitaryan ha prenotato un posto in mezzo al campo.
(Fonte: SS24)
