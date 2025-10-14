Si è lavorato questo pomeriggio ad Appiano Gentile e in casaInter sono rientrati quattro Nazionali: Dumfries e de Vrij, Sucic e anche Bastoni che era squalificato quindi non avrebbe potuto giocare la gara tra Italia e Israele. Piano piano rientreranno tutti: Akanji è atteso domani e sono attesi poi anche Barella, Dimarco e Frattesi.