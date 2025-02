Meno di un settimana al big match tra Napoli e Inter. I nerazzurri ci arriveranno in testa alla classifica, dopo la vittoria col Genoa e la contemporanea sconfitta del Napoli in casa del Como.

"Il tonfo del Napoli a Como si è sentito nitidamente anche ad Appiano Gentile che dista solo 15 km. Una sconfitta imprevista, anche se i tre pareggi precedenti, tutti subiti in rimonta, erano scricchiolii. A qualcuno potrà sembrare l’attuazione del perfido piano di Simone Inzaghi, tecnico che ama calibrare scientificamente ogni aspetto del suo lavoro, dalla gestione degli ammoniti al minutaggio del turnover. Sul piano del morale e della classifica, quindi, l’Inter si presenterà a Napoli in vantaggio. Senza scordare però che pure Conte ha una sua ricca vena di perfidia. La strana ammissione di debolezza, quasi simile a una resa, potrebbe avere il fine di aumentare la sicurezza dell’Inter che, quando eccede in consapevolezza, come ha spiegato Mkhitaryan, dà il peggio di sé. Vedi certi incroci stagionali con Milan e Juve. Conte poi è maestro a trasformate la delusione in rabbia buona", analizza La Gazzetta dello Sport.