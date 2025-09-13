FC Inter 1908
Dopo il rocambolesco Juventus-Inter 4-3, un tweet di Giovanni Capuano ha acceso la discussione sul momento nerazzurro
Dopo il rocambolesco Juventus-Inter 4-3, un tweet di Giovanni Capuano ha acceso la discussione sul momento nerazzurro. Il giornalista ha scritto: “Thuram che ride dopo aver preso gol al minuto 91 è una delle fotografie dei problemi dell’Inter. L’altro è che ha preso gol ad ogni occasione della Juventus che non ha mai abbassato la tensione (semmai il baricentro) e si è meritata la vittoria pescando da una panchina ridotta”.

Il gesto di Marcus Thuram non è passato inosservato. Una risata dopo il gol decisivo nel recupero è diventata l’istantanea di una squadra che fatica a mantenere alta la concentrazione nei momenti cruciali.

L’Inter ha pagato a caro prezzo ogni minima disattenzione. La difesa, un tempo punto di forza, è apparsa fragile e incapace di contenere la cinicità avversaria. Ogni occasione concessa è diventata un gol subito, fino al colpo finale che ha deciso la partita.

Per Cristian Chivu è un campanello d’allarme. Il tecnico rumeno, chiamato a gestire una squadra in difficoltà, deve trovare al più presto soluzioni per ridare solidità e concentrazione al gruppo. Senza questi ingredienti, il talento dei singoli rischia di essere vanificato.

