Tuttosport: “Un pareggio che non fa troppo male all’Inter anche se alla vigilia…”

"Calma piatta per mezz’ora, quindi un derby bello e folle. Bello perché Milan e Inter non si sono risparmiati fino all’ultimo secondo, folle per gli episodi che hanno caratterizzato il match. Un match in cui, per la terza volta in stagione, i nerazzurri non sono riusciti ad avere la meglio sui rossoneri. Dopo due sconfitte - all’andata, con Paulo Fonseca in panchina, e nella finale di Supercoppa, alla seconda partita della gestione di Sergio Conceiçao - arriva un pareggio. Stavolta la rimonta è interista, ma senza sorpasso, a certificare l’1-1 finale". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al derby di Milano, finito 1-1 grazie ai gol di Reijnders e De Vrij.