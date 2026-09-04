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Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato della grande sfida di San Siro tra Inter e Napoli

Il Napoli è decaduto dal ruolo di principale oppositore dei campioni d’Italia, in 180 minuti la Roma si è imposta come l’alternativa più vivace. Calendario vuole che il 19 settembre ci sia Roma-Inter e lì avremo un quadro più chiaro dei rapporti di forza. Il Napoli ha davanti a sé giorni cruciali: domani l’Inter, mercoledì l’Arsenal al Maradona in Champions. Nulla sarà più come prima, nel bene e nel male. Risorgere o sprofondare. Allegri si gioca già molto, forse tutto, e l’Inter farà bene a non sottovalutare l’Allegri ferito dalla sconfitta contro il Como.

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Nella preoccupazione del momento, al ko tecnico contro Fabregas va aggiunta l’aritmia cardiaca che ha colpito Scott McTominay, il Napoli potrebbe scovare dentro di sé risorse inaspettate. L’Inter ha l’occasione per scaraventare indietro la rivale della scorsa stagione: a meno sei dalla cima il Napoli sarebbe già azzoppato. Cristian Chivu è partito bene, però non tutto quadra al massimo nella sua Inter. Gli attaccanti hanno segnato un solo gol, Pio Esposito contro il Monza. Le altre quattro reti le hanno realizzate due centrocampisti, Calhanoglu (2) e Zielinski, e un difensore, Bisseck .