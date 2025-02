L’Inter con De Vrij ha pareggiato il derby al 93’, il Napoli si è fatto raggiungere dalla Roma al 92’. Non è finita finché non è finita, diceva quel coach americano del baseball, Yogi Berra. Il Napoli capolista era a un passo dal più cinque sull’Inter, vinceva per 1-0 all’Olimpico, ma un tiro al volo di Angeliño ha spettinato Antonio Conte e l’ha riportato dov’era, a più tre sull’Inter seconda, 54 a 51. Due 1-1 e situazione immutata. Giovedì sera, a Firenze, l’Inter riprenderà la partita sospesa per il malore che aveva colpito Bove. Si ripartirà dallo 0-0 e l’aritmetica è elementare: in caso di vittoria, l’Inter acciufferà la capolista, 43 a 43. Quanto successo ieri, potrebbe pesare molto nella corsa scudetto. Il Napoli ha perso l’occasione per un allungo che non sarebbe stato definitivo, tanto più per la gara in meno dell’Inter inseguitrice, ma che avrebbe scavato un solco psicologico. Sarebbe stata l’ottava vittoria consecutiva e gli scudetti si vincono così, con strisce lunghe che producono strappi . A Roma il Napoli è arretrato troppo, con baricentro medio molto basso a 47,2 metri, come certificano i report. Quasi una legge del contrappasso per il suo allenatore.