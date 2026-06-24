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Libero – Palestra, Inter beffata sul traguardo: l’idea di Xabi Alonso…

Libero – Palestra, Inter beffata sul traguardo: l’idea di Xabi Alonso… - immagine 1
La ricostruzione del quotidiano su quanto accaduto nelle ultime ore e sul ruolo del tecnico del Chelsea nell'affare
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Marco Palestra è ormai un calciatore del Chelsea. Sembrava ormai a un passo la fumata bianca con l'Inter, invece alla fine l'ha spuntata il Cheslea. Libero in edicola stamattina prova a ricostruire quanto accaduto:

Inter Palestra

"Dopo settimane di trattative, l'Inter rischia di essere beffata proprio quando intravedeva il traguardo. Marco Palestra era promesso sposo nerazzurro, ma nelle scorse ore la concorrenza del Chelsea si è fatta molto più forte. Il club londinese, su indicazione di Xabi Alonso che considera Palestra una prima scelta, è pronto a offrire più soldi all'Atalanta e anche al giocatore (si parla di un contratto da 5-6 milioni all'anno)".

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