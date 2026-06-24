"Dopo settimane di trattative, l'Inter rischia di essere beffata proprio quando intravedeva il traguardo. Marco Palestra era promesso sposo nerazzurro, ma nelle scorse ore la concorrenza del Chelsea si è fatta molto più forte. Il club londinese, su indicazione di Xabi Alonso che considera Palestra una prima scelta, è pronto a offrire più soldi all'Atalanta e anche al giocatore (si parla di un contratto da 5-6 milioni all'anno)".