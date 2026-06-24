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fcinter1908 news rassegna stampa Libero – Palestra, Inter beffata sul traguardo: l’idea di Xabi Alonso…
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Libero – Palestra, Inter beffata sul traguardo: l’idea di Xabi Alonso…
La ricostruzione del quotidiano su quanto accaduto nelle ultime ore e sul ruolo del tecnico del Chelsea nell'affare
Marco Palestra è ormai un calciatore del Chelsea. Sembrava ormai a un passo la fumata bianca con l'Inter, invece alla fine l'ha spuntata il Cheslea. Libero in edicola stamattina prova a ricostruire quanto accaduto:
"Dopo settimane di trattative, l'Inter rischia di essere beffata proprio quando intravedeva il traguardo. Marco Palestra era promesso sposo nerazzurro, ma nelle scorse ore la concorrenza del Chelsea si è fatta molto più forte. Il club londinese, su indicazione di Xabi Alonso che considera Palestra una prima scelta, è pronto a offrire più soldi all'Atalanta e anche al giocatore (si parla di un contratto da 5-6 milioni all'anno)".
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