In attacco, saranno Taremi e Arnautovic a guidare l'assalto, con Lautaro e Thuram a riposo in vista dei prossimi impegni. Taremi, con 11 gol in Champions League, è una figura chiave per la sua esperienza nella competizione, secondo solo a Lautaro (13) tra i marcatori della rosa. Inzaghi ha esaltato i suoi giocatori per la prestazione contro la Roma, evidenziando l’importanza di mantenere l'atteggiamento mentale giusto anche contro lo Young Boys.