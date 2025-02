"Negli ultimi giorni in cui è stato sballottato qua o là o sull’aereo che sabato sera lo portava dalla vecchia alla nuova vita, Nicola Zalewski aveva il cuore gonfio, come tutti quelli che lasciano casa in cerca di fortuna. Non poteva immaginare ancora la spremuta di emozioni che sarebbe arrivata subito dopo. Il fresco nerazzurro, tesserato di gran fretta solo per fargli far numero in panchina, non ha solo messo il naso in campo un po’ a sorpresa, ma è diventato l’eroe inatteso delle favole: quell’improvvisato colpo di petto ha deciso il finale pazzo del suo nuovo, pazzo derby. Lui che era abituato a giocarli a Roma, e in cinque all’Olimpico non aveva mai lasciato il segno, a Milano ha rovesciato il destino in meno di 20 minuti. L’assist apparecchiato con calma olimpica al minuto 93 e trasformato in gol da De Vrij è un gesto tecnico che pochi pensano e, soprattutto fanno, ancor di più in un recupero diventato rodeo", scrive La Gazzetta dello Sport.