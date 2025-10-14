FC Inter 1908
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto nel podcast "Numer1", ha parlato così di Francesco Pio Esposito
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto nel podcast "Numer1", ha parlato così di Francesco Pio Esposito: "Pio è molto più forte di Camarda: ha le stimmate del giocatore. Riusciremo a rovinarlo, sono sicuro, perché già anche noi nei titolo abbiamo sparato.

E' un giocatore che da tanti anni non vedevo in Italia. A differenza di altri può diventare un campione, ha i numeri: seguito dallo Spezia in avanti, non da oggi. I titoli? Non fa vendere mettere Pio Esposito in prima pagina, ma in un momento di grande crisi a livello di talenti, se trovi un giocatore del genere cosa fai?

Lo lasciamo da parte e parliamo di Retegui? Parliamo di Retegui, non c'è problema. Se Pio è capace di reggere determinate pressioni, vuol dire che può diventare un campione: se non è in grado sparirà come tanti altri".

 

