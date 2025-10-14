Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto nel podcast "Numer1", ha parlato così di Francesco Pio Esposito: "Pio è molto più forte di Camarda: ha le stimmate del giocatore. Riusciremo a rovinarlo, sono sicuro, perché già anche noi nei titolo abbiamo sparato.
Zazzaroni: “Esposito molto più forte di Camarda, ha le stimmate del top! È da anni che…”
E' un giocatore che da tanti anni non vedevo in Italia. A differenza di altri può diventare un campione, ha i numeri: seguito dallo Spezia in avanti, non da oggi. I titoli? Non fa vendere mettere Pio Esposito in prima pagina, ma in un momento di grande crisi a livello di talenti, se trovi un giocatore del genere cosa fai?
Lo lasciamo da parte e parliamo di Retegui? Parliamo di Retegui, non c'è problema. Se Pio è capace di reggere determinate pressioni, vuol dire che può diventare un campione: se non è in grado sparirà come tanti altri".
