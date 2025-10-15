Ieri a Udine ha giocato l'Italia contro Israele. Nelle pagelle de La Stampa la sufficienza a Dimarco e Barella, i due giocatori dell'Inter che hanno giocato da titolari la sfida vinta tre a zero e che ha permesso alla squadra di Gattuso di blindare il secondo posto nel girone e quindi il passaggio ai play-off sulla strada verso la qualificazione ai Mondiali 2026.

Il sei di Dimarco è motivato così: "Tanti pericoli dalle sue parti, le ripartenze israeliane impongono prudenza. Comunque limita i danni". Il giudizio che ha dato la sufficienza a Barellaè invece questo: "Meno intraprendente del solito e del dovuto. Bada a coprire, cerca poco l’incursione". In avanti ha giocato Raspadori titolare, Espositolo ha sostituito nel secondo tempo e anche a lui il quotidiano torinese riserva un 6: "Buoni palloni, ma si mangia il gol del tre a zero. Poco convinto".