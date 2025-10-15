FC Inter 1908
La Stampa – Italia-Israele, le pagelle: Esposito poco convinto. Barella e Dimarco…

La Stampa – Italia-Israele, le pagelle: Esposito poco convinto. Barella e Dimarco… - immagine 1
I voti agli interisti rispetto alla gara vinta dalla squadra di Gattuso per tre a zero e che ha portato la Nazionale ai play-off per la qualificazione ai Mondiali 2026
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Ieri a Udine ha giocato l'Italia contro Israele. Nelle pagelle de La Stampa la sufficienza a Dimarco e Barella, i due giocatori dell'Inter che hanno giocato da titolari la sfida vinta tre a zero e che ha permesso alla squadra di Gattusodi blindare il secondo posto nel girone e quindi il passaggio ai play-off sulla strada verso la qualificazione ai Mondiali 2026.

La Stampa – Italia-Israele, le pagelle: Esposito poco convinto. Barella e Dimarco…- immagine 2
Getty Images

Il sei di Dimarco è motivato così: "Tanti pericoli dalle sue parti, le ripartenze israeliane impongono prudenza. Comunque limita i danni". Il giudizio che ha dato la sufficienza a Barellaè invece questo: "Meno intraprendente del solito e del dovuto. Bada a coprire, cerca poco l’incursione". In avanti ha giocato Raspadori titolare, Espositolo ha sostituito nel secondo tempo e anche a lui il quotidiano torinese riserva un 6: "Buoni palloni, ma si mangia il gol del tre a zero. Poco convinto". 

(Fonte: La Stampa)

