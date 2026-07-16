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E' stata archiviata dalla giustizia ordinaria l'inchiesta legata al mondo arbitrale e in particolare a Gianluca Rocchi, ormai ex designatore.

In merito a questo, nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha rivelato una chat proprio con Rocchi: "«Gianluca, se pensi di aver commesso qualcosa di grave ti prego di dirmelo, non posso permettere al Corriere di sbagliare».

La sua risposta è stata chiarissima: «Non ho mai favorito nessuno, non ho mai parlato al telefono con i dirigenti delle squadre, ma soltanto con i miei collaboratori diretti. Tu fai quello che ti senti e pensi sia meglio, io ho la coscienza pulitissima»".