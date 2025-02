Duello personale

La speranza dell’ambiente nerazzurro è che possa diventare un fattore, una sorta di rinforzo per il rush finale, quando si deciderà la corsa ai trofei. A proposito di titoli da conquistare, il duello a distanza con il Napoli in campionato potrebbe caricare Zielinski e dargli motivazioni in più dopo il divorzio della passata stagione, quando il mancato rinnovo con i partenopei l’ha spinto verso i nerazzurri a parametro zero. Il centrocampista classe 1994 sogna di aggiungere uno secondo scudetto alla sua bacheca, ma dovrà vedersela con il club che gli ha regalato il primo nell’annata 2022/23. Ovviamente lo scontro al vertice in programma nel weekend del 2 marzo, soprattutto per lui, non sarà una partita banale e tornerà per la prima volta da avversario al Maradona dopo che nel match d’andata a Milano aveva disputato appena otto minuti.