Inter-Cremonese, il pronostico di Zazzaroni e Caressa. Tra Juve e Milan…

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, a Radio Dee Jay, su 'Football Club', nel consueto momento dedicato ai pronostici sulle gare della Serie A del week-end, hanno detto la loro anche su Inter-Cremonese che si gioca oggi a San Siro alle 18.
I due giornalisti hanno detto la loro sulle gare del week-end e hanno dato per vincenti Inter e Napoli e poi hanno parlato di Juve-Milan
Per i due giornalisti vincerà l'Inter, hanno previsto entrambi un uno per la gara di questo pomeriggio. I due hanno previsto una vittoria anche per il Napoli nella gara contro il Genoa che si gioca domani, 5 ottobre, alle 18.
Per quanto riguarda invece la partita di Torino tra Juventus e Milan, che si gioca domani sera, alle 20.45, il direttore del Corriere dello Sport ha pronosticato un 1-2, o una vittoria dei bianconeri o quella dei rossoneri dunque, per Caressa o vince la Juve o sarà pareggio ("1-x").
(Fonte: Football Club - Radio Dee Jay)
