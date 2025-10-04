Sky – Inter dominante, la migliore di Chivu. Focus su tre nerazzurri

«Penso a Lautaro Martinez e la sua continuità con cui è diventato il quinto marcatore di sempre della società nerazzurra. E poi il modo in cui, alla prima da titolare, ha inciso Bonny che è come faceva a Parma, è riuscito a far giocare bene la squadra. C'è da registrare la partecipazione di Dimarco che arriva a 52 partecipazioni tra gol e assist e solo Theo Hernandez e Gosens hanno fatto meglio e che sta giocando per novanta minuti, con intensità e spinta», ha sottolineato il giornalista a proposito dei singoli.