Andrea Paventi, dopo la vittoria dell'Intercontro la Cremonese per 4-1, ha parlato della prestazione dei nerazzurri sottolineando che si tratta della migliore gara finora della gestione Chivu. «La definirei un'Inter dominante da inizio a fine, con tante note positive. Di positivo c'è la prestazione del collettivo e quella dei singoli», ha sottolineato.
partite
Sky – Inter dominante, la migliore di Chivu. Focus su tre nerazzurri
«Penso a Lautaro Martinez e la sua continuità con cui è diventato il quinto marcatore di sempre della società nerazzurra. E poi il modo in cui, alla prima da titolare, ha inciso Bonny che è come faceva a Parma, è riuscito a far giocare bene la squadra. C'è da registrare la partecipazione di Dimarco che arriva a 52 partecipazioni tra gol e assist e solo Theo Hernandez e Gosens hanno fatto meglio e che sta giocando per novanta minuti, con intensità e spinta», ha sottolineato il giornalista a proposito dei singoli.
E sul collettivo ha aggiunto: «La migliore Inter della gestione Chivu con voglia di stare bene in campo, convincente. Questa squadra ha tante sicurezze e alternative anche dalla panchina e riesce a vincere anche senza la ThuLa con due ragazzi che si sono subito ambientati, Bonny e Esposito», ha concluso l'inviato di Sky al Meazza.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA