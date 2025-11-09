FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite Inter-Lazio, il dato sugli spettatori presenti a San Siro

partite

Inter-Lazio, il dato sugli spettatori presenti a San Siro

Inter-Lazio, il dato sugli spettatori presenti a San Siro - immagine 1
Al Meazza la squadra di Chivu ospita la formazione di Sarri dopo la vittoria sofferta contro il Kairat in Champions
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Dopo la vittoria contro il Kairat Almaty in Champions che ha convinto per i tre punti fatti, ma meno per la prestazione dell'Inter che ha sottovalutato l'impegno, un'altra partita importante aspetta gli uomini di Chivu chiamati contro la Lazio a riscattare proprio quella prestazione e lanciare i segnali giusti al campionato prima della pausa per le Nazionali di novembre.

Inter-Lazio, il dato sugli spettatori presenti a San Siro- immagine 2
Getty Images

I tifosi nerazzurri, come sempre, hanno risposto presente. Alla fine del primo tempo è arrivato il dato sugli spettatori presenti sulle tribune del Meazza: 73.797 i tifosi in totale presenti allo stadio per la gara delle 20.45 che arriva dopo i pareggi della Juventus e del Milan, la sconfitta del Napoli contro il Bologna e la vittoria della Roma contro l'Udinese. 3.125 i tifosi laziali presenti nel settore ospiti al terzo anello blu.

 

Leggi anche
Marchegiani: “Lazio compattata da infortuni, solo un dubbio. Il Napoli per come è...
Inter-Lazio, ecco chi dirigerà la partita. Le designazioni dell’11 giornata di Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA