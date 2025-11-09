Inter-Lazio, il dato sugli spettatori presenti a San Siro

Dopo la vittoria contro il Kairat Almaty in Champions che ha convinto per i tre punti fatti, ma meno per la prestazione dell'Inter che ha sottovalutato l'impegno, un'altra partita importante aspetta gli uomini di Chivu chiamati contro la Lazio a riscattare proprio quella prestazione e lanciare i segnali giusti al campionato prima della pausa per le Nazionali di novembre.

I tifosi nerazzurri, come sempre, hanno risposto presente. Alla fine del primo tempo è arrivato il dato sugli spettatori presenti sulle tribune del Meazza: 73.797 i tifosi in totale presenti allo stadio per la gara delle 20.45 che arriva dopo i pareggi della Juventus e del Milan, la sconfitta del Napoli contro il Bologna e la vittoria della Roma contro l'Udinese. 3.125 i tifosi laziali presenti nel settore ospiti al terzo anello blu.