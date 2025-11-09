Luca Marchegiani, su Skysport, ha detto la sua sull'Inter prima della sfida con la Lazio. «Sarri interviene tanto sulle squadre che sono riconoscivbili. Ha avuto un po' di difficoltà all'inizio ma gli infortuni hanno ricompattato il gruppo. Lasciate perdere le scorie del mercato fatto o non fatto, sono convinto non se ne parli più. Il dubbio è sulla tenuta per le poche alternative, sono sempre gli stessi e a centrocampo si cala nel secondo tempo, non ci sonon tante risorse dalla panchina», ha detto della formazione biancoceleste.
Il commento dell'ex portiere prima del fischio d'inizio della gara di San Siro tra la formazione di Chivu e quella di Sarri
«Non mi aspettavo un Napoli in difficoltà. Non ha mai trasmesso tutte le sue potenzialità. Sembrava un Napoli forte e cresciuto rispetto al finale della scorsa stagione. Penso che sia una squadra che per come è fatta e per come Conte l'ha impostata deve imporre il ritmo alla partita altrimenti va in difficoltà. Oggi primo tempo equilinbrato ma quando il Bologna ha alzato il ritmo non c'è stata più partita», ha detto invece a proposito della sconfitta del Napoli contro il Bologna.
(fonte: SS24)
