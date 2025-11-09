Luca Marchegiani, su Skysport, ha detto la sua sull'Inter prima della sfida con la Lazio. «Sarri interviene tanto sulle squadre che sono riconoscivbili. Ha avuto un po' di difficoltà all'inizio ma gli infortuni hanno ricompattato il gruppo. Lasciate perdere le scorie del mercato fatto o non fatto, sono convinto non se ne parli più. Il dubbio è sulla tenuta per le poche alternative, sono sempre gli stessi e a centrocampo si cala nel secondo tempo, non ci sonon tante risorse dalla panchina», ha detto della formazione biancoceleste.