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David Alaba, nuovo difensore dell'Udinese, è stato presentato oggi in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni riprese da Tmw: "Mi sento bene e mi sento pronto a giocare, ho cominciato già ad allenarmi con la squadra da circa una settimana e mi sono allenato duramente nei mesi scorsi. Ho parlato spesso con Runjaic del mio ruolo, ho giocato spesso come difensore centrale, mi sento a mio agio lì, ma ho giocato anche in altre posizioni ma principalmente mi sento bene come difensore centrale. Sui club posso dire che sì, ho parlato con altri club italiani".

Cosa vuol dire per te ripartire da Udine?

"Ho deciso di venire qui non sulla base del mio passato ma perché sono ambizioso e voglio sempre di più. E' un progetto importante e penso sia un passo giusto per la mia carriera. Non devo dimostrarmi nulla, ma sono venuto qui per costruire un nuovo capitolo della mia carriera, per aiutare la squadra con la mia qualità ed esperienza".

Che idea hai della Serie A?

"La qualità della Serie A è molto alta, è uno dei migliori campionati d'Europa, sono davvero felice e mi sono inserito bene negli allenamenti che sono duri. Sto bene in vista di lunedì, la responsabilità di decidere spetta a Runjaic, parleremo anche con lo staff medico, però mi sento molto bene".

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Che opinione ti sei fatto della squadra dopo l'avvio di campionato?

"La squadra ha tante qualità, le ho viste in allenamento, ho guardato le ultime partite e ho visto del potenziale e della qualità. L'ultima partita con il Cagliari penso che l'Udinese sia stata la miglior squadra in campo nei novanta minuti, la gara non era facile e il calcio a volte ha risvolti diversi da quanto ci si aspetta o si meriterebbe, dobbiamo riuscire a mettere in campo quel che ci chiede l'allenatore. Dobbiamo riuscire a fare punti e dobbiamo anche costruire la consapevolezza necessaria a vincere, ma la qualità si è sempre vista e l'Udinese sa giocare pur con margini ancora di miglioramento".