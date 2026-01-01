Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così degli obiettivi stagionali dei rossoneri

Marco Astori Redattore 1 gennaio 2026 (modifica il 1 gennaio 2026 | 17:31)

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato così degli obiettivi stagionali dei rossoneri: "L'importante è arrivare a giugno e fare il massimo. L'obiettivo è che il Milan giochi tutti gli anni la Champions, quindi stare nelle prime 4. Bisogna avere l'ambizione di fare il massimo e ambire al massimo traguardo, solo così puoi ottenere il massimo. Il campionato è semplice: chi vince è la migliore.

Se arriveremo quarti vorrà dire che avremo meritato di essere quarti. Non dico che sarei contento, ma vorrebbe dire che la squadra avrebbe riportato il Milan in Champions. Di solito quella che vince è sempre la favorita, poi l'Inter se non erro, negli ultimi 5 anni, non è mai uscita da primo o secondo posto. La Roma sta facendo grandissime cose con Gasperini...

Bisogna fare grandissime cose per arrivare tra le prime quattro. Chi ha ragione tra Conte e Chivu e Marotta? Non sto da nessuna delle due parti, uno dice una roba, l'altro dice un'altra: io dico solamente che il Napoli ha vinto lo scudetto e l'Inter è arrivata seconda. Una è favorita e l'altra è la controfavorita: è semplice, non ci vuole tanto".